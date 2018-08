Vědci vysvětlili původ záhadného objektu poblíž Mléčné dráhy

Segue 1 je tmavý souputník naší galaxie a jeho svítivost není větší než celková svítivost 300 Sluncí. To je pro typickou kulovou hvězdokupu velmi málo. Skládá se ze starých hvězd s nízkým obsahem kovu, což poukazuje na to, že možná galaxie vnikla v časné fázi vesmíru, kdy první či druhá generace hvězd ještě nebyla supernovami a syntetizovala a šířila těžké prvky.

Vědci vypočítali dráhu Segue 1 a vysvětlili, že objekt se kolem Mléčné dráhy otáčí rychlostí 600 milionů let. To je typické právě pro trpasličí galaxie. Podle toho nejpravděpodobnějšího scénáře jejího vzniku, byla Segue 1 zachycena naší galaxií zhruba před 8 miliardami let. Druhá varianta předpokládá, že hvězdokupa byla souputníkem, který se srazil s Mléčnou dráhou mnohem větší galaxie, avšak pravděpodobnost tohoto tvrzení představuje jen 25 %.