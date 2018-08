Le Point: Evropa bude nakupovat více LNG z USA – ale pouze za „konkurenční“ ceny

Jak uvádí Le Point, v roce 2017 Evropská unie nakoupila od USA 2,8 miliardy krychlových metrů LNG, což je „kapkou v moři" obrovských potřeb Evropské unie, každodenně dovážející 360 miliard krychlových metrů plynu. Přitom zkapalněného plynu se nakupuje pouze 55 miliard krychlových metrů.

Noviny připomínají, že k dnešnímu dni 35 % veškerého v Evropě spotřebovaného plynu je dodáváno ruským koncernem Gazprom.

Mezinárodní energetická agentura však uvádí, že v plánech USA je zvýšení vývozu LNG do Evropy o 20 % do roku 2040. A k dosažení tohoto cíle používá Washington dost „tvrdé metody", upozorňují noviny. Tak například Donald Trump fakticky požadoval zrušení ruského projektu plynovodu Severní proud 2 a donutil evropské energetické společnosti, aby zrušily smlouvy s Íránem — majitelem druhých největších po Rusku zásob plynu na světě. Nakonec se hlavě Bílého domu podařilo donutit Evropany, aby nakupovali více amerického plynu výměnou za nezavedení celních poplatků na dovoz zboží z EU do USA.

Nicméně, jak uvádějí noviny, k dobytí evropského energetického trhu mají Američané ještě daleko. V Evropské komisi vysvětlují, že ceny zkapalněného plynu z USA nelze nazvat konkurenčními kvůli vysokým výdajům na výrobu a dopravu LNG. Kromě toho současné možnosti dovolují Spojeným státům vyrábět pouze 28 miliard krychlových metrů zkapalněného plynu ročně.

Diverzifikaci dodávek plynu ze zahraničí potřebuje Evropa kvůli tomu, že vlastní výroba plynu neustále klesá, uvádí Le Point.