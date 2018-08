Lukašenko dal pokyn k zahájení rozsáhlého modernizačního programu

© Foto: Rsw-systems.com, Inc. SkyWay: V Bělorusku vzniká budoucnost dopravy, Muskův Hyperloop je slepá ulička (VIDEO) upozornil, že uvedení do pořádku staré techniky paralelně s její modernizací by se mohlo stát dalším zaměřením práce Gomselmaše. Taková práce by byla užitečná nejen v Bělorusku, ale i v sousedních zemích včetně Ruska a Ukrajiny.

Na druhé straně by to bylo výhodné i pro zemědělské podniky, které by dokázaly vrátit do provozu starou nepoužívanou techniku za třetinu nebo polovinu ceny nové. Ale ukázalo se, že Gomselmaš už pracuje v této oblasti, i když zatím pouze v rámci svého regionu. „Je třeba tento program rozšířit na území celé země," poradil prezident. Vydal pokyn, aby byly vypracovány příslušné otázky a od nového roku zahájena praktická realizace tohoto úkolu.

Prezident vyjádřil přesvědčení, že v současných složitých ekonomických podmínkách podnik nejen přežije, ale předhoní své konkurenty.