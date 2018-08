Německo pochybuje o platnosti amerických sankcí vůči Rusku

Platnost nových sankcí, které zavedly Spojené státy vůči Rusku, vzbuzuje mnoho otázek. Uvedl to ministerský předseda Dolního Saska Stephan Weil.

„Pokud Spojené státy plánují nové sankce související s manipulací bojových látek v Rusku, pak mám mnoho otázek, počínaje samotnými okolnostmi případu. Jsem právník, a proto přikládám velký význam tomu, aby byla vznesená obvinění dokázána. V současnosti si tím nejsem jist," řekl Weil.

Nové sankce

Dne 8. srpna americké ministerstvo zahraničí informovalo o nových sankcích vůči Moskvě, které byly zavedeny kvůli ruskému použití chemických zbraní v Salisbury. Vychází to z amerického Zákonu o kontrole chemických a biologických zbraní, který byl přijat v roce 1991. Spojené státy zákon využily již v minulosti — například v březnu, kdy uvalily sankce na KLDR kvůli použití chemických zbraní při vraždě bratra severokorejského vůdce Kim Čong-nama, a také v roce 2013 vůči Sýrii.

Omezení budou sestávat ze dvou „balíčků". První z nich vstoupí v platnost dne 22. srpna a předpokládá zákaz dodávek elektronického zařízení a výrobků dvojího užití do Ruska. Druhý, který by mohl být zaveden za 90 dnů, zahrnuje případné snížení úrovně diplomatických vztahů, zákaz letů ruské letecké společnosti Aeroflot do Spojených států a téměř úplné zastavení amerického vývozu. Washington přitom oznámil, že je připraven vzdát se druhého balíčku omezení, pokud se Rusko zaručí, že nebude používat chemické zbraně a umožní pozorovatelům OSN provádět potřebné kontroly.

Kreml tyto nové sankce označil za nezákonné a formulace jejich zavedení za kategoricky nepřijatelné.