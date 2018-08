Evropa potřebuje spravedlivý systém rozdělování migrantů, prohlásila Merkelová

„Dublinský systém je nutné vylepšit. Teoreticky nemohou přijíždět do Německa migranti, kteří přijeli do Španělska. Ale to neodpovídá skutečnosti. Všechny evropské země musí vypracovat spravedlivý systém a organizovat společně návrat v první řadě těch lidí, kteří nemohou zůstat na (evropském) území," řekla Merkelová na společné tiskové konferenci se španělským premiérem Pedrem Sánchezem.

Připomněla, že příslušné dohody existují s Libyí a Tureckem, nyní se koná jednání s Marokem a Tunisem, je plánováno jednání s Alžírem a také s takovými zeměmi původu migrantů, jako je Senegal.

„Každá země má svá očekávání a EU musí společně pracovat nad tématem návratu. Ti, kteří mají právo zůstat, musí být spravedlivě rozděleni mezi zeměmi EU. Zatím jsme nenašli řešení. Ale jsme si jisti, že potřebujeme spravedlivý systém rozdělení," dodala předsedkyně německého kabinetu ministrů.

Řekla, že migrační problém Evropy je „společnou výzvou pro všechny", a dodala, že „nemůže být spojen se zeměpisnou polohou té nebo jiné země". „Není to problém jedné, dvou nebo tří zemí, jelikož pro nás všechny je výhodný volný pohyb v EU. Všichni na sebe musí vzít odpovědnost a pracovat na hledání řešení," řekla Merkelová.