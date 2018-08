Průzkum: Majitelé iPhonů jsou více žádaní pro rande

Američtí vědci provedli experiment, během kterého zjistili, že v USA jsou uživatelé iPhone více žádaní pro rande než vlastníci telefonů Android. Uvádí to portál Aktuální zprávy.

Studie se zúčastnilo 1 500 respondentů. Během experimentu bylo zjištěno, že 70 % respondentů by raději chodilo na rande s osobou, která používá iPhone. Stejná skupina však poznamenala, že pokud by se jim líbil nový přítel nebo známý, model smartphonu by již nehrál tak velkou roli.

65 % respondentů, kteří si pořídili iPhone, uvedlo, že pokud má potenciální kandidát smartphone se systémem android, nepůjdou s ním na rande.

Ovšem vlastníci zařízení Android se drželi opačného názoru. 53 % uvedlo, že by se s majitelem iPhone nesešli.