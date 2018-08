Lídr německé levice: USA se obávají aliance mezi Ruskem a Německem. A to je správné

„Spojené státy se vždycky bály spojení ruských zdrojů a německé technologie, a to je správné," zdůraznila politička.

Právě Spojené státy zpochybňují existenci západního bloku, uvedla Sahra Wagenknechtová.

„Již několik let Spojené státy prosazují své vlastní zájmy a s příchodem Trumpa je prosazují ještě více agresivním způsobem. Tyto zájmy jsou v rozporu se zájmy Evropy v nejdůležitějších otázkách, a to nejen ekonomických. Svými válkami o zdroje Spojené státy destabilizovaly Blízký východ a nadále to dělají v Íránu. A platí za to v první řadě v Evropa. Neměli bychom se podřizovat politice, která je v rozporu s našimi zájmy," uvedla Wagenknehtová.

V zájmu Evropy je, zdůraznila předsedkyně levicové frakce v Bundestagu, stabilní Blízký východ a užitečná spolupráce s Ruskem.

Co se týče samotné EU, pak podle německé političky v současnosti pro demokratizaci Evropy „neexistují absolutně žádné předpoklady".

„Nemáme skutečné evropské strany a nemáme ani evropskou veřejnost. Kromě toho má Evropský parlament velmi omezená práva a velké korporace mají stále velký vliv na Brusel," řekla předsedkně levicové frakce v německém parlamentu Sahra Wagenknechtová.