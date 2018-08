USA se připravují k bitvě s Ruskem v Severním Atlantiku, píší média

Noviny citují prohlášení hlavního velitele vojenské námořní flotily USA admirála Johna Richardsona, který v jednom interview uvedl, že nedávná aktivita ruských ponorek v této oblasti dosáhla vrcholu za posledních 25 let.

Jak uvádějí autoři článku, se stejným posláním v den svého jmenování vystoupil i viceadmirál Charles Richard. Stojí v čele námořní flotily USA od 3. srpna.

„Připravit se k boji! To byl rozkaz admirála Tofala (předchůdce Richarda — pozn.red.) a je to i můj příkaz. Pouze díky připravenosti k boji můžeme předejít krveprolití. Pokud se to nepodaří udělat, náš lid čeká a požaduje vítězství. My nezklameme!" prohlásil Richard.

Podle názoru odborníků podobná prohlášení odrážejí situaci Národní strategie obrany v roce 2018, podle níž je pro USA více prioritní konflikt s Ruskem a Čínou než boj proti terorismu.

V květnu vedení vojensko-námořních sil informovalo o obnovení druhé flotily amerického vojenského námořnictva, jejímž hlavním místem činnosti bude východní pobřeží USA a Severní Atlantik. Hlavním úkolem útvaru bude odpor proti „územním nárokům Moskvy" vůči spojencům Washingtonu.

Nehledě na hrozbu ze strany čínských ponorek jsou americké vojenské námořní síly mnohem více znepokojeny činností ruské flotily. Noviny uvádějí komentář amerického admirála Jamese Fogga, který v roce 2016 charakterizoval napětí ve vztazích mezi Ruskem a USA jako „čtvrtou bitvu o Atlantik". Prvními třemi měl na mysli dvě světové války a jednu studenou.

Autoři článku přitom také upozorňují na rostoucí aktivitu čínských vojenských námořních sil. Do roku 2020 má být do bojové služby uvedeno dalších 70 ponorek kromě již získané posily během posledních deseti let.