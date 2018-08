Na Krymském mostu byl opět překonán rekord intenzivnosti dopravy

Nový rekord provozu byl na mostu přes Kerčský průliv stanoven v neděli 12. srpna. Za 24 hodin přes most přejelo více než 33 tisíc dopravních prostředků, informuje infocentrum Krymský most.

„V neděli 12. srpna byl zaznamenán další rekord denního provozu na Krymském mostu. Za celý den přes něj projelo 33 359 dopravních prostředků, více než 17,9 tisíc vozů mířilo na Krym," uvádí se ve zprávě.

Předchozí dva rekordy byly stanoveny 15. července (31,5 osobních automobilů, autobusů a motocyklů) a 5. srpna (32,4 tisíc). Propustnost Krymského mostu činí 40 tisíc dopravních prostředků denně.

Celkem za téměř tři měsíce přes most projelo více než 1,791 milionu dopravních prostředků, téměř 950 tisíc automobilů mířilo na Krym

Most z Krymu do Krasnodarského kraje je nejdelší v Rusku, jeho délka činí 19 kilometrů. Původně měl být most otevřen v prosinci 2018, ale práce byly ukončeny dříve. Ruský prezident Vladimir Putin otevřel automobilovou část mostu přes Kerčský průliv 15. května, doprava byla zahájena 16. května. Železniční doprava po železniční části mostu by měla být zahájena v prosinci 2019.