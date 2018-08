Čína aktivně zvyšuje objednávky na tisk cizí měny, píší média

List spojuje zvýšení tisku bankovek jiných států snahou Pekingu o rozšíření svého vlivu ve světovém hospodářství a politice. Noviny odkazují na několik zdrojů v čínské korporaci, která se zabývá tiskem a ražbou státních cenných papírů. Minulý měsíc tyto zdroje oznámily, že typografie po celé zemi, které tisknou bankovky, pracují na plný výkon, aby letos splnily vysokou kvótu stanovenou vládou.

© Sputnik / Ilya Pitalev Na nových ruských bankovkách bude zobrazen Dálný východ a Sevastopol

Podle údajů novin je největší poptávka na čínské služby v této sféře ze strany účastnických zemí iniciativy Jedno pásmo, jedna cesta. Jeden ze zdrojů zdůraznil, že ve srovnání s tím, kolik se tiskne cizí měny, na juan připadá velmi malý podíl z celkového objemu emitovaných bankovek.

Dříve se Čína nezabývala tiskem cizích bankovek. Ale dva roky poté, co byla zahájena iniciativa Jedno pásmo, jedna cesta v roce 2013, byl zahájen tisk nepálských bankovek o nominální hodnotě 100 rupií. Od té doby korporace dostala kontrakty od řady zemí, včetně Thajska, Bangladéše, Srí Lanky, Malajsie, Polska, Brazílie a Indie.

Zároveň jeden ze zdrojů v korporaci uvedl, že to může být jen vrchol ledovce, skutečný počet zemí, které si již daly tisknout bankovky nebo to plánují v Číně, může být vyšší. Podle jeho slov některé vlády požádaly Peking, aby nezveřejňoval informace o obchodě, poněvadž to může vést ke hrozbě národní bezpečnosti nebo vyvolat nežádoucí diskuze uvnitř daných zemí.