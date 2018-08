Čínští vědci chtějí troufnout nápad Elona Muska

Snem amerického podnikatele a vynálezce Elona Muska je vytvořit vysokorychlostní transportní železniční systém, který by měl pracovat s maximální rychlostí 1 200 km/h, tvrdí China Daily. Díky němu by například cesta z Los Angeles do San Francisco trvala pouhých 35 minut.

Prvotní nápad představil sice Musk, ale od té doby vzniklo mnoho dalších konceptů. Vlastní ultrarychlý železniční transportní systém, který by dosahoval rychlosti až 1 500 km/h, plánují vyvinout i čínští vědci.

Zhang Weihua spolu se svým týmem z Jihozápadní univerzity Jiaotong ve městě Čcheng-tu se snaží postavit zkušební prototyp daného systému, který by umožnil tento skvělý nápad otestovat. Čínský systém by měl dosahovat rychlosti až 1 500 km/h.

„Rychlost se stala hlavním předmětem konkurence," prohlásil Zhang.

Prototyp byl postaven v rozměru jedné desetiny navrhovaného vlaku. I když tento vysokorychlostní transportní systém i nadále zůstává cílem budoucnosti, Zhang a jeho tým dosáhli významného pokroku.

Čína se snaží zintenzivnit svůj výzkum, aby se tento systém stal skutečností. Zároveň chce Spojené státy popohnat, aby byla vybudována dopravní linka ve městě Tongren, které se nachází v čínské provincii Kuej-čou.

Na rozdíl od běžných vlaků a tratí vystavených atmosféře by vlaky provozované v tomto systému měly fungovat uvnitř částečného vakua. Technologie systému Hyperloop může být navíc použita v mnoha průmyslových odvětvích — v letectví, železniční dopravě, u motorů nové generace či například v armádě.

Vědci poznamenali, že pro ostatní země však nebude lehké vyvinout dopravní systém o rychlosti 1 000 — 1 500 km/h. Bude k tomu zapotřebí spolupráce s mnohými výzkumnými společnostmi i finančními institucemi ze zahraničí.

Kromě Číny a USA svůj výzkum vysokorychlostních vlaků urychlují také Francie a Japonsko.