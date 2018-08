Důkladné vykopávky: Archeologové v Egyptě objevili druhou sfingu

Deník Independent uvádí, že nález může být datován až do období 2500 let př.n.l. Socha zpočátku zůstane v zemi, a to kvůli charakteru prostředí, ve kterém se nachází. Tyto vykopávky si mohou prohlédnout i turisté, pokud navštíví staveniště, na němž byly v současné době veškeré práce pozastaveny.

Až donedávna byla v Egyptě známa pouze jedna taková socha — Velká sfinga v Gíze. Jak již napovídá název, tato mohutná a jedna z nejstarších soch na světě se nachází v Gíze. Předpokládá se, že byla vytvořena na základě nařízení faraóna Rachefa, který se tímto způsobem rozhodl poukázat na svůj božský původ. Jeho hrobka se nachází nedaleko této sochy.