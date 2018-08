Bloomberg objevil důvod, kvůli němuž americké sankce proti Rusku můžou zkrachovat

Podle údajů Mezinárodního měnového fondu západní restrikce můžou ruskou ekonomiku celkem oslabit o 10 %. Na druhou stranu je vidět odbočení od sankční strategie, zdůrazňuje agentura.

© Fotolia / peshkov Bloomberg: Bank of America nevylučuje opakování krize roku 1998

Administrativa amerického prezidenta několikrát zpomalovala realizaci sankcí v rámci zákona o boji proti nepřátelům Ameriky prostřednictvím sankcí (CAATSA), jenž Trump kvalifikoval jako chybný.

Jak se uvádí, v otázce o předpokládaném zásahu Ruska do amerických voleb prezidenta v roce 2016 se Donald Trump veřejně postavil na stranu ruského lídra a vyslovil se proti americkým tajným službám. Trump rovněž popíral, že Rusko je nepřítelem Američanů a pojmenoval média skutečným nepřítelem národa.

Navíc americký prezident důsledně opovrhoval důležitými evropskými spojenci USA. A co je nejhorší, Trump jako dříve nezveřejňuje to, co projednával spolu s Putinem na uzavřené schůzce během summitu v Helsinkách v červenci, zdůrazňuje Bloomberg.

Takový rétorický rozpor Trumpa vůči politice USA má skutečné následky, uzavírá agentura. Takový rozpor podrývá protiruské sankce.