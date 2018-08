7 herců, kteří mají slovanskou krev a dobyli Hollywood

Války, rozpad Ruské říše a později i SSSR – to vše jsou důvody, proč východní Slované opustili své rodné domovy a zamířili do zahraničí. Doufali, že tam najdou štěstí a začnou nový život s čistým štítem. Málokdo si však tehdy myslel, že za několik let se jejich děti, vnuci či pravnuci stanou celebritami.