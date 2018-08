Vědci informovali o smrtelném nebezpečí kávy

Jihokorejští vědci zjistili, že permanentní spotřeba kávy vyvolává vážné změny v mozku člověka. Během skenování mozku 162 lidí různého věku a s různým způsobem života vědci stanovili, že zvýšený obsah kofeinu v lidském organismu má vliv na aktivitu šišinky — část mozku, která odpovídá za produkování melatoninu, takzvaného hormonu spánku, píše The West.

Neurobiologové stanovili, že hladina spotřeby velkých porcí kávy způsobuje změnu struktury žlázy a pomalé zmenšení epifýzy. Rovněž může vyvolávat nejen problémy se spánkem a „restartováním" organizmu, ale stane se katalyzátorem všech problémů spojených s kardiovaskulárním systémem.

Zároveň vědci zdůraznili, že spotřeba kávy, stejně jako síla nápoje, se za poslední 30 let několikrát zvýšila. Od roku 2015 vědci upozorňují na vrcholovou poptávku po kávě po celém světě, což se musí podepsat na zdraví všech skupin obyvatelstva ve věku od 18 do 65 let.