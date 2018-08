Lukašenko oznámil, proč lidé nenávidí úředníky

„Nemáte rádi lidi, nemáte rádi podnik. Pokud už tady hrajete nějaké divadýlko, dělejte to pořádně… Ale proč do trávy pokládat asfalt? Co to je za kulturu? Právě proto lidé nenávidí úředníky — kvůli neorganizovanosti a šerednosti," cituje slova Lukašenka portál BelTA.

Poté se Lukašenko obrátil na ředitele tohoto podniku Vladislava Bardjukova a poznamenal, že by mu sem mohl poslat ministra průmyslu Vitalije Vovka.

„S největší pravděpodobností sem pošlu ministra, aby tady pracoval. Má totiž jen jednu možnost — pracovat tady nebo jít do vězení, a to říkám veřejně…. Nikdy se nesnaž podvádět. Jsi mladý šéf. Ty jsi tady vedoucí. Nedej Bože, že před Novým rokem přijedu a na něco přijdu. Víš, co by následovalo," dodal prezident Běloruska.

© Sputnik / Victor Tolochko Lukašenko Miss Bělorusko nabídl práci v kolchozu

Již dříve Lukašenko oznámil, že jeho asistent a inspektor v Hrodenské oblasti Sergej Rovnějko „se choval jako opravdový zločinec".

Mimo jiné informoval i o záměru zaměstnat nebo léčit nezaměstnané manželky a milenky úředníků.

Dále pak v dubnu upozornil šéfy na všech úrovních před nevyhnutelnou zodpovědností za korupci.

Poznamenal také, že lidé v některých oblastech už „naříkají".

Vůdce Běloruska závěrem prohlásil, že je lepší být chudý a na svobodě než bohatý ve vězení.