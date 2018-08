Odborník okomentoval přání NASA najít náhradu za ruský motor RD-180

© Sputnik / Ramil Sitdikov Rogozin se v říjnu setká s ředitelem NASA na Bajkonuru

„Spojené státy jsou zatím závislé na dodávkách ruských raketových motorů a netají se tím. V odůvodnění sankcí, které budou zavedeny 22. srpna, speciálně vytyčily, že spolupráce v oblasti vesmíru bude pokračovat, protože v současné chvíli je to pro USA výhodné a nemají žádnou jinou alternativu. V budoucnu USA vytvoří svůj raketový motor a přestanou kupovat ruské. Ale velká rána to pro Rusko nebude," řekl.

Odborník uvedl, že vzhledem ke komplikacím ve vztazích mezi USA a RF lze stěží hovořit o spolupráci.

„Jestliže vektor degradace rusko-amerických vztahů bude pokračovat, tak spolupráce ve všech strategicky důležitých otázkách bude klesat. Při současném rozvoji technologií není nic, co by zabránilo USA vytvořit podobné motory, je to otázka priorit a času. Spojené státy prohlásily, že budou vytvářet vojensko-kosmickou skupinu, nechtějí být závislé na ruských motorech," uzavřel Bruter.

Před tím ředitel NASA Jim Bridenstine uvedl, že USA usilovně pracují na alternativě ruských motorů RD-180, které se používají pro první stupeň raket Atlas V k letům amerických astronautů do vesmíru.