„To, co dnes máme, že jsme nechali dostavit Kerčský most, bylo třeba dříve na to myslet, dívat se na několik měsíců nebo i let dopředu," vysvětlil.



Zdůraznil, že „Rusové mají větší přítomnost v Azovském moři, v Černém moři". Jestliže do situace zasáhnou jiné země, může to přerůst v rozsáhlý konflikt.