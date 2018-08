Smrtící lasery a železniční zbraně? NI uvedl, čím bude vyzbrojen tank Armata

„Dnes se v poslední fázi vývoje nachází mnoho nových modelů — Armata, Kurganets-25, Bumerang a další. Jsou to tradiční systémy, které budou v provozu minimálně 25-30 let, načež by měly být nahrazeny zbraněmi založenými na nových fyzikálních principech," řekl generál Sergej Majev, bývalý šéf Hlavní správy obrněných vozidel Ministerstva obrany Ruska.

© AFP 2018 / Vasily Maximov Armatu nahradí tank založený na nových fyzikálních principech

„Nové fyzikální principy" je nicméně bezvýznamnou frází, která se používá hlavně v Rusku pro reklamní účely, a proto není možné čerpat z Maevova prohlášení nové myšlenky a nápady, zdůrazňuje autor článku

Podle NI jde možná o zbraně nové generace, jako jsou lasery, mikrovlnné nebo železniční zbraně. Zdá se, že generál je přesvědčen, že pokročilé bezposádkové pozemní zbrojní systémy v příštím desetiletí budou hrát stále větší roli v pozemních silách Ruské federace.

Zatím Rusové prosazují inovace v obrněných vozidlech a tancích, jako je například bezpilotní věž tanku T-14 Armata nebo různé inovativní nápady ohledně podpůrných tanků Terminator. Proto nelze vyloučit, že pracují na velmi zajímavých koncepcích budoucích pozemních válek, píše list.

Pokud jde o T-14, Rusové dosáhli určitého úspěchu. Podle některých evropských vojenských odborníků se Armata stane hrozným bojovým vozidlem, které bude ve svých charakteristických rysech překonávat dnešní tanky USA a NATO, jako je M1A2 Abrams a 2A7 + Leopard. Za zmínku stojí zejména rychlost, manévrovatelnost a schopnost přežití.

T-14 dosud nebyl přijat a neprokázal svou účinnost v boji. Čas ukáže, jak úspěšná je Armata, shrnuje National Interest.