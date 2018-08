Ukrajině byla předpovězena katastrofa

Politik zejména poznamenal, že Rusko je i nadále největším obchodním partnerem Ukrajiny.

„A řekněme to přímo. Pro Ukrajinu je to dobře, protože přece jen má trh pro své výrobky, má možnost kupovat to, co země kriticky potřebuje. Ukrajina od Ruska kupuje jaderné palivo, které je důležité pro práci jaderných elektráren, které na Ukrajině vyrábějí více než polovinu elektrické energie. Zastavení těchto elektráren by znamenalo naprostou katastrofu. A existuje mnoho dalších příkladů," zdůraznil ekonom.

Také bývalý ministr připomněl, že Kyjev už si vyzkoušel následky pozastavení spolupráce s Moskvou v řadě odvětví.

„Existují příklady, kde je spolupráce přerušena, například vesmírná sféra. Kvůli čemu Ukrajina bohužel přestala vypouštět rakety a neúčastní se startů vesmírných aparátů. Nebo v leteckém průmyslu, už tři roky Ukrajina nemůže vyrobit ani jedno letadlo," dodal Suslov.

Navíc nesouhlasí s výzvami na přerušení obchodu s Ruskem, protože podle něj Ukrajina takovým krokem bude velmi trpět.

„Návrh Juščenka o úplném přerušení obchodních a ekonomických vztahů je nabídka, která způsobí Ukrajině kolosální škody a ještě více sníží životní úroveň Ukrajinců. Pokud ukončíme tento obchod, tak pouze od tranzitu plynu ztratíme až tři miliardy dolarů ročně, takže návrh Juščenka je mírně řečeno nemoudrý," uzavřel politik.