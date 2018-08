USA oznámily, že pro vítězství nad IS je třeba ještě hodně udělat

„Slib (pozn. zničit IS) je ještě daleko od splnění a čeká nás ještě hodně práce jak z vojenského hlediska, tak z hlediska stabilizace civilního života v obou zemích (pozn. v Sýrii a Iráku). Nepochybujte, koalice nemluví o vítězství a nesundává nohu z plynu," uvedl Ryan na schůzce.

Zároveň přiznal, že nebezpečí ztráty průlomu, který koalice udělala, je reálné. V této souvislosti zástupce koalice opět vyzval k podpoře ze strany mezinárodního společenství, aby bylo garantováno, že podmínky, které vedly ke vzniku IS, už více neexistují.

© Sputnik / Mikhail Alaeddin V OSN se vyslovili proti navrácení uprchlíků do Sýrie

Skupina IS v letech 2014-15 obsadila velkou část území Sýrie a Iráku. Koalice USA od roku 2014 provádí operaci proti IS, přičemž v Sýrii působí bez povolení syrské moci. Americký prezident Donald Trump dříve opakovaně uváděl, že od teroristů je osvobozeno téměř 100 % území, které dříve ovládali a že IS bude kompletně zničeno v nejbližší době. Později však zástupci USA a koalice zdůrazňovali nutnost zachování vojenské přítomnosti v regionu, aby byla situace stabilizována. Nakonec celé oblasti v Sýrii, které byly od teroristů IS osvobozeny, stále nejsou pod kontrolou Damašku . Ale pod kontrolou koalice a spojeneckých sil.

*Organizace zakázaná v RF