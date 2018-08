F-35 a Su-57 ve stejné armádě. Proč se Spojené státy bojí předat své letouny Turecku

Podle analytika má F-35 velmi složitý systém a jako každý složitý systém, má spoustu děr, chyb a dalších věcí a je velmi obtížné ho nastavit.

„Stejně jako ostatní problémy je vše způsobeno nadměrnou vysoce technologickou stránkou letadla. Problémy byly již s antiradarovým povrchem a životní podporou pilotů.

Problémy jsou samozřejmě spojené s nedostatečným otestováním technologií. A Spojené státy toto letadlo tolerují, protože je to velmi velké a drahé podnikání se smlouvami ve výši bilionů dolarů," dodává.

Expert se domnívá, že základním rozdílem v přístupu Ruska a Spojených států ke stíhacím letounům je fakt, že Američané jsou příliš optimističtí ohledně parametrů neviditelnosti.

„Radary se modernizují a neviditelnost není všelékem a není zárukou vítězství v boji. Přístup Ruska naopak spočívá v tom, že používá technologii neviditelnosti, ale dává přednost letadlu jako takovému."

Další a velkou otázkou je, zda jsou ve skutečnosti tak drahá letadla potřebná.

To se netýká jen F-35, ale také Su-57, v tom smyslu, že otázkou je, zda by Rusko mělo být vybaveno pátou generací, nebo zda by mělo být toto letadlo hned použito jako platforma pro vytvoření letadla šesté generace.

Je třeba mít na paměti, že stejný Su-35C dokáže dokonale vidět F-35 a má vynikající letové vlastnosti," domnívá se Drozdenko.

Expert také řekl, že turecký nákup Su-57 místo F-35, jehož dodávky byly dočasně pozastaveny americkým rozhodnutím, je nepravděpodobný, protože Ankara už zaplatila za americká letadla.

„Další důvod spočívá v tom, že Turecko je součástí výrobního řetězce a jeho vyloučení povede ke ztrátám společnosti Lockheed Martin, v takovém případě bude nutné nastavit výrobu někde jinde, což způsobí zpoždění a nakonec i pokuty."

Drozdenko také dodal, že konfrontace mezi Tureckem a USA neskončí přerušením vztahů, protože Ankara je pro Washington příliš důležitým spojencem v regionu.

Dalším důvodem, proč USA zatlačilo na Turecko, je nákup S-400.

Proč Amerika nechce poskytnout tato letadla? Jedním z důvodů může být skutečnost, že po přijetí F-35 bude jedinečná situace, kdy americké letadlo bude ve stejné armádě jako ruské systémy protivzdušné obrany.

Tehdy bude zřejmé, že neviditelné letadlo není tak neviditelné. Mohlo by dojít k úniku dat a ukázalo by se, že F-35 nemá nic zajímavého. Bude to finanční skandál," uzavřel expert.