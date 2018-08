Hackeři uvedli, že Kyjev plánuje otrávit Donbas radioaktivním odpadem

Síly speciálních operací SSO ukrajinské armády připravují na Donbasu teroristický útok, při kterém by měly být použity radioaktivní látky. Tvrdí to hackeři z organizace KiberBerkut.

Podle hackerů údajní diverzanti plánují otrávit odpadem vodu v kanálu Severní Donec — Donbas, z něhož se odebírá voda do Jihodonbaského vodovodu.

„Po zamoření vody… bude nejspíše zahájena aktivní informační kampaň Ukrajiny a západních zemí proti Doněcku, Luhansku a také Rusku. Obviní je například ze zamoření regionu radiací, z porušení mezinárodního zákonodárství, z neschopnosti zajistit ekologickou bezpečnost apod., a to se všemi z toho plynoucími následky," uvádí se ve zprávě, která byla uveřejněna na webu dané organizace.

© Sputnik / Alexey Vitvitsky Porošenko informoval o připravenosti EU na obnovu „osvobozeného“ Donbasu

Hackeři tvrdí, že pro tuto operaci příslušníci speciálních jednotek získali kontejner s radioaktivními látkami z uzavřené skládky radioaktivního odpadu Vakulenčuk v Žytomyrské oblasti. Uvádí se také, že se tento objekt nachází ve vzdálenosti 15 až 18 kilometrů od 142. střediska SSO, kde od roku 2017 „diverzanti" údajně procházejí speciálním výcvikem pod vedením amerických instruktorů.

Na KiberBerkutu také uznali, že kurátorem celé akce by mohl být zakladatel americké soukromé vojenské společnosti Blackwater Eric Prince, který do 142. střediska přiletěl letos v dubnu. Pro potvrzení své hypotézy uveřejnili hackeři fotografii dopisu, který zaslal velitel SSO Ihor Lunev prvnímu zástupci náčelníka Generálního štábu OS Ukrajiny Ihorovi Kolesnikovi, v němž žádal, aby byl Prince puštěn do vojenského objektu.