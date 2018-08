Americká média prozradila, proč se Rusko nedá dobýt

Rusko, USA, Čína, Indie a Afghánistán jsou země, které se nedají dobýt. Myslí si to americký portál We are the Mighty, který se specializuje na vojenskou tématiku.

K příčinám, proč dobytí Ruska nebude možné, řadí portál nejen drsné klimatické podmínky, obrovské území a armádu, ale i charakteristické rysy daného národa. „Rusové svou zemi raději sami zničí, než aby ji ponechali nějakému dobyvateli," píše We are the Mighty. Agresoři by si měli pamatovat, že budou muset bojovat s každým Rusem v 11 časových pásmech, píše portál.

Spojené státy nelze dobýt nejen kvůli mohutným ozbrojeným silám, velké rozloze a velkému počtu obyvatel, ale prý také kvůli tomu, že jejich občané mohou držet zbraně.

© AP Photo / Hussein Malla NI: Americká armáda nemusí být připravená na válku s Ruskem nebo Čínou

Nemožnost dobytí Číny odůvodňuje portál tím, že má tato země 1,3 miliard obyvatel. Jako další faktory portál uvádí velkou rozlohu země, choroby způsobené přelidněností a také vyspělou ekonomiku, které kopíruje technologické úspěchy jiných zemí, důsledkem čehož mohou být silné ozbrojené síly.

Mezi těžkosti, na které potenciální dobyvatelé Indie mohou narazit, řadí portál We are the Mighty klimatické a zeměpisné zvláštnosti, ale také vojenskou námořní strategii. Ta předpokládá obsazení pobřežních vod ponorkami, které budou čelit nepřátelským lodím.

Portál dále podotýká, že Afghánistán není možné dobýt kvůli složitému terénu a nutnosti podmanit si mnohonárodnostní obyvatelstvo.