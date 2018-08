V Rusku byl představen nový „zabiják“ letadlových lodí

Vzdušně-kosmické síly RF (VKS) dostanou v roce 2021 modernizované raketové bombardéry Tu-22M3M. Oznámil to prezident Sjednocené letecké korporace Jurij Sljusar.

Podle jeho slov budou bojová letadla od příštího roku v závodech podrobena hluboké modernizaci.

© Sputnik / Ruslan Krivobok Útočná křídla. Nejlepší bombardéry Andreje Tupoleva. Foto

Dnes se v Kazani konalo slavnostní představení prvního modernizovaného Tu-22M3M pro pozemní a letové zkoušky. Kazaňský letecký závod navštívili velitel dálkového letectva VKS Sergej Kobylaš, prezident Tatarstánu Rustam Minnichanov a generální ředitel společnosti Tupolev Alexandr Konjuchov.

Tu-22M3 je dálkový vícerežimový raketový bombardér určený k likvidaci pozemních a námořních cílů z velkých, středních a malých výšek. Letoun byl zařazen do výzbroje v roce 1989. Tento raketový bombardér je nejmasovějším bombardérem dálkového letectva a bylo ho vyrobeno celkem 268 kusů. Bombardéry Tu-22M3 se zúčastnily protiteroristické operace v Sýrii.

Při modernizaci bylo na Tu-22M3M namontováno nové palubní radioelektronické zařízení, jehož značná část byla sjednocena se strategickým bombardérem Tu-160M. Letoun byl také vybaven novým informačním a řídícím systémem s funkcí intelektuální podpory činnosti posádky.

První let nového bombardéru by měl být proveden do konce září.