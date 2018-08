Ukrajina varovala před „nepozorovanou“ okupací Běloruska

Rusko může nepozorovaně okupovat Bělorusko, myslí si náměstek ukrajinského ministra pro otázky dočasně okupovaných území a vnitřně přemístěných osob Jurij Grymčak. Uvedl to v rozhovoru pro Apostrophe.ua.

Podle úředníka může Moskva vyvolat novou válku na svých hranicích, zejména v Bělorusku. „Mám takový pocit, že už i běloruský prezident Alexandr Lukašenko se toho bojí," řekl náměstek.

„Bělorusové si ani nevšimnou, že došlo k okupaci. Je to jedna z variant, ale myslím si, že je to zcela možné, protože Bělorusko dnes ve světě nemá spojence a podporu. Vsadili na Rusko a teď mohou dostat," předpovídá Grymčak. Podle něj to Rusko může udělat bez zvláštního úsilí.

O možnosti ruské okupace Běloruska se nemluví poprvé. Loni v srpnu bývalý gruzínský prezident a exgubernátor Oděské oblasti Michail Saakašvili oznámil, že Rusko může obsadit Bělorusko během strategických cvičení Západ 2017.