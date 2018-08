Vstoupí Izrael do „arabského“ NATO proti Íránu?

O tom, zda aliance Izraele s arabskými zeměmi je reálná, jakož i o podmínkách vstupu Izraele do středněvýchodního NATO, v rozhovoru pro Sputnik promluvili Boris Dolgov, výzkumný pracovník Centru pro arabské studie Institutu orientálních studií Ruské akademie věd a izraelský politolog Simon Cipis, odborník na bezpečnost a Blízký východ z Institutu studia národní bezpečnosti (the Institutefor National Security Studies, INSS) v Tel Avivu.

© Sputnik / Podstata izraelsko-palestinského konfliktu za 6 minut!

Podle Dolgova je prohlášení Izraele jen propaganda. Vstup Izraele, i když by si to přál, do možné aliance arabských států je nepravděpodobný, protože některé ze sunnitských zemí pod vedením Saúdské Arábie nebudou Izraelem přijaty.

„Taková prohlášení byla učiněna vedením Izraele. V regionu dochází k sunnitsko-šiitské konfrontaci. Sunnitové jsou vedení Saúdskou Arábií, Šíitové Íránem. Írán také nesouhlasí s Izraelem, který považuje Írán za nepřítele. Pro Izrael je Irán nepřítelem, zatímco Ayatolláhové jsou v moci v Íránu. Spojenectví Izraele a sunnitských států vedené Saúdskou Arábií je nerealistické. V muslimském světě to může být vnímáno poněkud negativně. Nakolik vážně Saúdská Arábie a další členi možné aliance, a to je Egypt a Jordánsko, berou takový krok, je také vážný problém. Je nepravděpodobné, že se tyto země, zejména Egypt, dohodnou na účasti Izraele v této alianci. Je to spíše propagandistické prohlášení Izraele. I když je možné, že Izrael plánuje spolupracovat s těmito zeměmi proti Íránu."

Aliance musí být

© REUTERS / David Mdzinarishvili Ovce naznačily, že v Izraeli se tajně prováděly jaderné zkoušky

Opačný názor má Simon Cipis, který vidí velmi dobré vyhlídky na to, aby Izrael vytvořil spojenectví proti Íránu se zeměmi, které by mohly vstoupit do „arabského" NATO:„Možnost je naprosto reálná, protože Izrael, Spojené státy a Saúdská Arábie mají společný zájem — konfrontaci s Íránem. Trump na začátku svého prezidentství navštívil Saúdskou Arábii, čím ukázal světu, že jeho politika je zaměřena na sunnitské části muslimského světa, kde vévodí Saúdská Arábie, a je namířena proti šíitskému světu, vůdcem kterého je Írán. Zájmy Izraele se zde shodují. Izrael má velmi napjatou politickou konfrontaci s Íránem. Iránská islámská republika ohrožuje Izrael zničením a pro tento účel rozvíjí jaderný program. Navíc Írán napíná situaci mezi Sýrií a Izraelem, podporuje militantní skupiny bojující na straně Asada a snaží se vybudovat svou infrastrukturu pro budoucí agresi proti Izraeli ze syrského území. Irán podporuje i skupinu Hamás, která pravidelně vede konflikty s izraelskou armádou z území pásma Gazy.

Egypt a Izrael, stejně jako Jordánsko a Izrael, mají mírové smlouvy. Mezi zeměmi je takzvaný ‚chladný‘ mír. Účast těchto států v jedné koalici je možná. To je naprosto realistická vyhlídka."