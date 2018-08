Britští chemici odhalili jedno z tajemství prvních egyptských mumií

Odborníci prozkoumali mumii S. 293 (RCGE 16550), jejíž stáří je 5500-5700 let. Na začátku 20. století mumii koupil italský egyptolog Ernesto Schiaparelli. Prodávala se ale bez žádných dokumentů, proto byl její původ neznámý.

© Sputnik / Kseniya Nikolskaya Archeologové objevili „fabriku mumií“ posledních faraonů starověkého Egypta

V roce 2014 archeologové spatřili, že látka, ve které byla mumie zabalena, obsahuje stopy chemikálií používaných k balzamování. V nové studii odborníci prováděli radiokarbonové datování látek, stejně jako chemickou analýzu látek pomocí hmotnostní spektrometrie, která umožňuje identifikaci molekul.

Výsledky výzkumu potvrdily přítomnost balzamovací látky, která byla vyrobena z rostlinného oleje, balzámu z dřeva, jehličnaté pryskyřice a gumy. Kromě toho vědci našli prvky antibakteriálních látek, které zabraňovaly hnití mumií.

Bylo také potvrzeno, že mumie patří muži ve věku 20-30 let, který byl po smrti podroben mumifikaci kolem roku 3600 př.nl. To je o 1500 let dříve, než se dříve počítalo.