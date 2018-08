Mladý pár chtěl cestou po světě dokázat, že všichni lidé jsou dobří. Zabili je teroristé

Jay Austin a Lauren Geogheganová se seznámili na Georgetownské univerzitě ve Washingtonu. Po letech práce v kanceláři se pár rozhodl zanechat obyčejný život obyvatel velkého města a uskutečnit cestu kolem Země. Svou celoroční cestu zdokumentovali na svém instagramovém učtu a vlastním blogu Simply Cycling.

„Už mě nebaví trávit nejlepší hodiny dne před počítačovým monitorem a barvit nejlepší léta mého života šedou a béžovou barvou," napsal Jay na svém blogu před tím, než odešel ze své práce.

23. července roku 2017 pár přiletěl do Kapského Města, odkud na kolech procestovali celou Jihoafrickou republiku, Namibii, Botswanu a další země jižní Afriky. Ve svém blogu pár povídal nejenom o pozitivní stránce svého dobrodružství, ale také o různých potížích, se kterými se během své cesty na kolech setkali.

Téměř za rok Austin a Geogheganová navštívili 20 zemí, od Monaka do Kosova. V květnu letošního roku přiletěli z Istanbulu do Kazachstánu, odkud se vydali přes Kyrgyzstán do Tádžikistánu. Měli v plánu procestovat Čínu a Mongolsko a vrátit se zpět do USA.

Vysněná cesta dvou mladých lidí měla bohužel tragický konec. V Tádžikistánu se Austin a Geogheganová připojili k malé skupině cyklistů cestujících podél vysokého Pamírského traktu. Nedaleko od vesnice Dangara si jich všimlo několik lidí, kteří na ně zaútočili a zabili je.

Cesta Američanů trvala 369 dní.

O dva dny později Islámský stát, v Rusku zakázaná organizace, zveřejnil video, kde seděli dva muži před černou vlajkou se znakem ISIS. Dívali se do kamery a mluvili o smrti „nevěřících". Den poté Ministerstvo vnitra Tádžikistánu uvedlo, že během zvláštní operace byli zabiti čtyři podezřelí z útoku.