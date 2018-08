Na Ukrajině byl nalezen Barbar Conan

Barbar Conan žil v Mykolajivské oblasti na Ukrajině. Oznámil to vedoucí místní správy Alexej Savčenko, když komentoval nález archeologů. Ti nalezli starodávné plavidlo vytažené ze dna Černého moře. Projev Savčenka vysílala místní televizní stanice Inshe.tv.

„Tento nález dokazuje, že Mykolajiv možná znovu prokáže, že je historickým městem. A celkově to, co se u nás odehrálo, nepochází jen z dob Conana, na kterého vzpomínal Arnold Schwarzenegger, a naší Divoké zahrady. Je toho ještě mnohem a mnohem více, co můžeme světu ukázat," řekl Savčenko.

Barbar Konan je fantasy postava, kterou v 30. letech vymyslel americký spisovatel Robert E. Howard. Jeho rodnou zemí je fiktivní země Kimmerie. Tento název spisovatel přejal od starých Řeků, kteří takto nazývali oblast severního pobřeží Černého moře a Azovského moře, včetně Krymu. Stejnojmenný americký film Barbar Conan v hlavní roli s Arnoldem Schwarzeneggerem spatřil světlo světa v roce 1982.