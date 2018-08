Plus size modelka, která ztratila sukni, promluvila o svých vztazích s Putinem a Kadyrovem

Jméno hlavní šéfredaktorky moskevského Glancu Julie Rybakové se v květnu 2018 objevilo na stránkách britského deníku Daily Mail, a to kvůli pikantní situaci. Na červeném koberci v Cannes totiž modelka ztratila sukni. Julia je úspěšnou plus size modelkou a podnikatelkou. A Sputnik se rozhodl, že s touto mladou celebritou udělá rozhovor.

Uvádíte, že jste se narodila v poměrně chudé rodině. Nyní ale vedete holdingovou společnost LF Media, která, pokud víme, zahrnuje časopis, producentské centrum, agenturu pro pořádání akcí a kosmetické studio — nezapomněli jsme na nic? Jak se vám podařilo dostat se do světa showbyznysu? Kde jste studovala?

Ano, narodila jsem se v městečku Stavropol v neúplné rodině, což je v Rusku bohužel velmi běžný jev. Vyrostla jsem bez otce. Moje matka pracovala jako inženýrka na drůbeží farmě, a tak péče o nás zůstala jen na ní. Celé dny pracovala a kvůli tomu také později prodělala mozkovou mrtvici. Tehdy mi bylo 12 let, byla jsem zoufalá a musela jsem začít pracovat. Žili jsme spíše skromně, ale přátelsky. Teď se aktivně snažím doplnit si mezery ve svých znalostech. Neustále čtu knihy, vzdělávám se pomocí online kurzů a mám i soukromé učitele.

© Sputnik / Julia Rybaková

Ve dvaceti letech jste si vydělal svůj první milion. Za co?

Žila jsem v té době v hlavním městě již 2 roky a pracovala jsem na několika pozicích. Byla jsem číšnicí na dvou místech a také obchodnicí. Nalézala jsem různé domácí spotřebiče (v té době ještě online prodeje nebyly moc vžité) a prodávala je v jiných oblastech a městech. Lidé se o mně rychle dozvídali, a tak přibývalo více a více objednávek. Tím jsem si během dvou měsíců našetřila svůj první milion. A byla velmi šťastná! Zdá se, že již od dětství jsem dokázala cokoliv prodat. Prodávala jsem všechno, dokonce i mé babičce a jejím přítelkyním jsem hrála na klavír za peníze. To byly mé mini koncerty, na které si mohly koupit vstupenky.

Jak se udržujete v kondici? Chtěla byste na sobě něco změnit?

Mám obrovský seznam úkolů pro péči o své tělo — od masáží až po plnohodnotný trénink! Protažení, jóga, fitness, plavání — obávám se, že můj Instagram vybuchne, pokud začnu zveřejňovat všechny své tréninky.

ydala jste několik videoklipů, včetně těch, které byly věnovány Ramzanu Kadyrovovi a Vladimiru Putinovi. Proč jste zvolila právě tyto osobnosti za hrdiny svých písní?

Jak se ukázalo, moje prababička z otcovy strany se narodila v Čečensku v obci Jermolovskaja. Z tohoto důvodu jsem se začala zajímat o všechno, co s touto republikou souvisí. O vůdci Ramzanu Kadyrovovi mi toho řekli hodně, a to i včetně faktu, kolik toho pro svůj lid udělal. V mém producentském centru byl tehdy jeden umělec a vznikla myšlenka vytvořit neobvyklé album o vůdčích osobnostech — o těch, kteří utváří celé dějiny. Píseň byla původně napsána pro umělce, ale nakonec jsme na tom společně přestali pracovat. Protože jsem však byla prací posedlá, nemohla jsem tu píseň nechat jen tak ležet v šuplíku. Rozhodla jsem se, že ji nazpívám sama, ale pod pseudonymem Lady Fortuna. Média mě však velmi rychle odhalila. Pokud jde o Vladimira Putina, je můj příběh už méně zajímavý. Nemáme mezi sebou žádné rodinné vazby či vazby na zemi. Stalo se to v předvečer voleb, kdy jsem opravdu chtěla podpořit našeho prezidenta. Proto jsem mu tuto píseň v Den ruské vlajky věnovala.

© Sputnik / Julia Rybaková

Jak ve vašich představách vypadá ideální muž? Je vaše srdce nyní volné?

Myslím, že ideální muž neexistuje. Možná se ale zrovna v tuto chvíli můj ideální muž prochází někde po světě. Samozřejmě, že musí být zodpovědný, zajištěný, nadšený, štědrý, ale ne marnotratný. Milující sex, ale ne sukničkář (raději monogamní). Dobře vychovaný, ale ne příliš uctivý. Musí mít rád cestování a děti, a nejlépe také mě!

A pokud nějaký takový existuje, tak mě, prosím, informujte!