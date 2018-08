Při stavbě železnice ke Krymskému mostu byla nalezena velryba

Kostra starověké velryby, která v geologických vrstvách ležela miliony let, byla nalezena na místě stavby železničních kolejí ke Krymskému mostu, uvádí informační centrum Krymský most.

„Na Kerčském poloostrově vědci objevili zkamenělé kosti savce, který v geologických vrstvách ležel asi deset milionů let. Části kostry (obratle a žebra) byly nalezeny během archeologického výzkumu před stavbou železnice ke Krymskému mostu," uvádí infocentrum.

Uvádí se, že pozůstatky ležely v metrové hloubce a odborníci se domnívají, že patří předkům dnešních velryb. Délku zvířete odhadují na více než 30 metrů.

© Sputnik / Alexey Malgavko Na Krymském mostu byl opět překonán rekord intenzivnosti dopravy

„Postupně se na místě moře objevila souš. Došlo ke zvýšení geologických vrstev a kostra velryby se dostala na vyvýšeninu, i když dříve ležela na dně," říká pracovník Institutu archeologie Ruské akademie věd Sergej Jazikov.

Infocentrum upozorňuje, že Krymský most a jeho infrastruktura se buduje v regionu s unikátní historií. Před začátkem této velké stavby vědci provedli obrovský archeologický průzkum okolí a prozkoumali asi 500 hektarů území. Během vykopávek specialisté objevili asi milion nálezů.

Most z Krymu do Krasnodarského kraje je nejdelší v Rusku, jeho délka činí 19 kilometrů. Původně měl být most otevřen v prosinci 2018, ale práce byly ukončeny dříve. Ruský prezident Vladimir Putin otevřel silniční část mostu přes Kerčský průliv 15. května, doprava byla zahájena 16. května. Železniční doprava po železniční části mostu by měla být zahájena v prosinci 2019.