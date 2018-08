Na Krymu uvedli, proč ukrajinští turisté jezdí na poloostrov

Ukrajinští turisté cestují na Krym kvůli bezpečnému a pohodlnému odpočinku, ale také se podívat na most přes Kerčský průliv, uvedl to šéf parlamentního výboru sanatorně-rekreačního komplexu a cestovního ruchu Alexej Černjak.

Dříve šéf Federální agentury pro cestovní ruch (Rosturizm) Oleg Safonov uvedl, že Krym už od začátku letošního roku navštívilo více než 800 000 turistů z Ukrajiny

„Všechny informace, které byly předávány na Ukrajinu, že most neexistuje, že se jedná o falešnou informaci, že je to pouze počítačová grafika, začal působit jako bumerang. Po otevření mostu ruským prezidentem Vladimirem Putinem, začalo být hodně lidí zvědavých a chtěli se podívat na tuto masivní konstrukci. Krymský most se také stal dalším důvodem pro občany Ukrajiny, aby navštívili další jižní oblasti Ruska," řekl pro Sputnik Černjak.

Podle něj turisté, kteří přicházejí z Ukrajiny, zde nachází komfortní podmínky pro rekreaci, které nemohou najít v ukrajinských střediscích.

„Potoky turistů z Ukrajiny na Krym se začínají obnovovat. Funguje také „národní rádio", protože lidé, kteří byli na Krymu, říkají, že je bezpečný pro odpočinek, že turisty všichni vítají a přijmají je velmi pohostinně,» řekl Černjak.