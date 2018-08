Turistům nabídli skočit do hořící sopky (FOTO)

Seznam nejvíce extrémních turistických atrakcí na světě byl nedávno doplněn o skoky do aktivní sopky Villarrica v Chile.

Cestovní společnost, která pořádá nestandardní zájezdy, nabízí šestidenní výlet do Chile v říjnu 2018. Jednou ze zastávek bude město Pucon, kde můžete zažít nový druh bungee jumpingu.

Cena cesty stojí kolem 15,5 tisíc dolarů.

Ti, kteří chtějí „vyzvat smrt", budou umístěni do vrtulníku, který přiletí k sopce. Turistu shodí do kráteru přímo z vrtulníku. Jeho jediným pojištěním je dlouhé gumové lano, které neumožňuje spadnout do ohnivé lávy.

Sopka Villarrica se nachází v jižních Andách v národním parku Villarrica. Dosahuje nadmořské výšky 2 847 metrů a je jednou z nejaktivnějších sopek v Jižní Americe. Poslední erupce nastala v březnu roku 2015. Z jádra tryskala láva až to do výšky 1 km. Obyvatelstvo města Pucón a Conaripe bylo evakuováno. V roce 2016 byl znovu obnoven vstup na sopku.