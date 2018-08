Vědci zjistili, kdo byl pohřben v objeveném černém sarkofágu

Začátkem července při provádění stavebních prací v jednom z obvodů egyptské Alexandrie v hloubce 5 metrů nalezli nedotčený obrovský sarkofág z černé žuly starý více než dva tisíce let. Egyptské úřady otevřely sarkofág a objevily v něm tři mumie poškozené vodou, pohřbené zřejmě v IV.-III. století před naším letopočtem.

Ministerstvo pro historické památky uvedlo, že se vědcům podařilo především zjistit pohlaví a věk lidí pohřbených v sarkofágu. Jsou to dva muži (první: 35-39 let, výška 160-165,5 cm, druhý: 40-44 let, silné postavy, výška 179-184,5 cm) a jedna žena (20-25 let, výška 160-164 cm).

Podle slov vědců je pravděpodobné, že pohřeb probíhal ve dvou etapách. Vědci došli k takovému závěru na základě uložení ostatků v sarkofágu.

Otvor v lebce jednoho z mužů objeveného při otevření sarkofágu nejspíše vznikl následkem chirurgické operace lebky — trepanace, jelikož muž „žil dost dlouho s touto ránou".

Vědci pokračují ve zkoumání ostatků ze sarkofágu cestou provádění analýzy DNA. To pomůže zjistit stupeň příbuznosti pohřbených osob v jednom sarkofágu. Bude prozkoumána i tekutina, která byla odčerpána ze sarkofágu.