„Tři dny pil.“ Bývalý viceprezident Ruska promluvil o chování Jelcina během srpnového puče

První ruský prezident Boris Jelcin během puče Státního výboru pro výjimečný stav v roce 1991 tři dny pil a nejednou se snažil utéct na americké velvyslanectví. Uvedl to bývalý viceprezident Ruska Alexandr Ruckoj.

Bývalý zástupce hlavy státu okomentoval otázku novináře Moskevského komsomolce, který se ptal, jestli Boris Jelcin během tří dnů puče projevil výjimečné hrdinství.

„Odkud máte tuto informaci? Jak lze nazvat výjimečným hrdinstvím třídenní pití s opakovaným pokusem o útěk na americké velvyslanectví?" namítl Ruckoj. Také oznámil, že po porážce Státního výboru pro výjimečný stav Jelcin vyrazil oslavovat vítězství.

Vojtěch Filip si stojí za svým: Rusko nenese odpovědnost za srpnovou invazi

Navíc Ruckoj lituje svého politického výběru, který udělal během těchto událostí. „Kaji se a hluboce lituji, že jsem skočil na upřímný a drzý podvod, jak budeme společně hájit zájmy Ruska a jak budeme budovat ekonomicky rozvinutý a sociálně orientovaný stát," přiznal se státní činovník.

Ruckoj se také přiznal, že za celé tyto tři dny spal asi 5-6 hodin. Politik také poznamenal, že po podepsání dohody v Bělověžském pralese napsal žádost o odvolání, Jelcin mu to však nepovolil.

Události srpnového puče probíhaly od 18. do 21. srpna 1991. Účastníci byli obviněni z pokusu o státní převrat a protiústavní převzetí moci.

Slova Ruckého ale protiřečí vzpomínkám samotného Jelcina, který ve své autobiografii psal, že varianta s Američany byla nejsnadnější a nejspolehlivější, ale hned ji odmítl. Podle Jelcinových slov byla stoprocentně správná pouze z hlediska bezpečnosti, ale politicky by to byl průšvih, a proto se ihned rozhodl jít do bunkru.