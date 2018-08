Média informovala o americkém pokusu vytvoření obdoby ruské Krasuchy

EWTV je prezentován jako obrněný transportér International MAXXPRO, ve kterém je nainstalován systém protielektronického boje Crew Duke, který prošel řadou úprav. Podle vývojového týmu společnosti SRC je tento systém schopen úspěšně odhalit a rušit komunikační síť nepřátelských jednotek v širokém rozsahu frekvencí, stejně jako oklamat nepřítele tím, že mu předá svůj rádiový signál.

