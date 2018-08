NI: Modernizovaný ruský bombardér může ničit letadlové lodě a útočit jadernými zbraněmi

Časopis The National Interest se rozhodl, že se blíže podívá na schopnosti modernizovaného ruského letounu Tu-22M3M, který má být zařazen do výzbroje v roce 2021. Podle autora tento nadzvukový bombardér středního doletu, díky vylepšeným vlastnostem a novým zbraním, může představovat hrozbu pro americké cíle v Eurasii a Pacifiku.

© Sputnik / Maxim Bogodvid Ruský dálkový bombardér Tu-22M3 opouští hangár 9

V ruské Kazani minulý týden proběhlo slavnostní představení prvního modernizovaného bombardéru Tu-22M3 . Tento letoun může být vyzbrojen balistickými střelami a raketami s plochou dráhou letu. Mezi těmito zbraněmi nalezneme balistickou střelu Ch-47M2 Kinžal a nadzvukovou protilodní střelu Ch-32

Střela X-32 letí rychlostí 4,5 Mach a má dolet 1 000 km. Střela může mít konvenční nebo jadernou hlavici. Letoun může nést až tři takové střely. Díky nové střele Kinžal, která může letět rychlostí 10 Mach, bude moci bombardér zasáhnout cíle na moři i na pevnině v okruhu 2 000 km. Díky ní bombardér může zasáhnout řadu cílů v Evropě, na Blízkém východě, v Tichém oceánu a severním Atlantiku. V Moskvě navíc tvrdí, že kvůli zvýšené schopnosti provádět manévry ve vzduchu je Kinžal schopný překonat jakoukoliv protivzdušnou obranu.

© Sputnik / Alexey Kudenko Bylo určeno datum prvního letu modernizovaného Tu-22M3M

Výrobce bombardéru zdůrazňuje, že veškerá elektronika byla vyrobena v Rusku . Letoun získal nové motory a prostředky radioelektronického boje. Na rozdíl od předchozí generace bombardérů je modernizovaný Tu-22M3M vybaven schopností tankovat za letu, což zvyšuje jeho dolet.

Jak ale píše analytik The National Interest Dave Majumdar, mohlo by to představovat problém pro Novou dohodu START (Dohodu o snižování počtu strategických zbraní). Pokud bude mít letoun schopnost tankování za letu, tak může být podle dohody klasifikován jako „těžký bombardér". Nová dohoda START omezuje počet nosičů jaderných zbraní na 700, přičemž těžký bombardér se počítá jako jeden nosič a jedna hlavice, byť samozřejmě hlavic nese víc. Prozatím se Tu-22M3 za nosič nepovažoval.

Hned jak bude letoun uveden do služby, budou Spojené státy nejspíše chtít, aby „nový START" zahrnoval i tyto bombardéry, uzavírá Majumdar.