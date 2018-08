Muž, který přežil otravu novičokem, je opět v nemocnici

© AP Photo / Jonathan Brady Charlie Rowley vypověděl, jak se lahvička s jedem ocitla u jeho přítelkyně

Jak uvádí list The Guardian , zdravotní stav Rowleyho není upřesněn. Zatím není jasné, zda jeho problémy mohou být způsobeny následky otravy novičokem.

„Prostě mi řekl, že nic nevidí, že se mu zamlžil zrak. Nevypadá to dobře," cituje The Guardian jeho bratra Matthewa Rowleyho. „Pořádně to s ním otřáslo. Jeho partnerka zemřela a on se teprve teď probudil z kómatu. Propustili ho z jednotky intenzivní péče a najednou je tam zpět," řekl.

Dále uvedl, že s ním hovořil pouze po telefonu. Přišlo mu, že bratr mluvil zmateně a co říkal, nedávalo smysl. Mluvčí nemocnice v Salisbury, kam byl Charlie Rowley převezen, pro The Guardian uvedl, že zařízení nepřijalo žádného pacienta, který by vyžadoval léčbu spojenou s otravou nervovými látkami.

4. července ve městě Amesbury došlo k otravě Charlie Rowleyho a jeho partnerky Dawn Sturgessové. Sturgessová na následky otravy zemřela, zatímco Rowley byl 20. července propuštěn. Podle Scotland Yardu se jedná o stejnou látku, kterou byli otráveni bývalý agent Sergej Skripal a jeho dcera Julie.