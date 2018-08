Srbský režisér a hudebník Emir Kusturica prohlásil, že se nebojí jezdit na Krym kvůli sankcím, protože je zvyklý jednat tak, jak to považuje za vhodné.

Kusturica přijede se svou skupinou The No Smoking Orchestra 22. srpna do Jalty a uspořádá jediný koncert v sále Jubilejnyj.

„Nejsem zdaleka jediný umělec, který přijíždí na Krym s koncertem, protože není čeho se obávat. A vůbec, život má smysl, když je svobodný — člověk může postupovat tak, jak chce, a nemusí se ničeho bát. Vždy se chovám tak, jak je třeba," řekl.

Kusturica přijel s koncertním programem i v minulém roce: tehdy poradil obyvatelům Krymu, aby si nevšímali názorů západních zemí, které neuznávají poloostrov jako součást Ruska. Skandálně známý ukrajinský web Mirotvorec zařadil informace o režisérovi do své databáze.