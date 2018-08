9 nejděsivějších skutečností o našem světě

1. Až do konce 80. let 20. století někteří lékaři nevěřili, že novorozeňata mohou cítit bolest

Výzkum provedený v roce 1988 mezi lékaři Velké Británie a Irska ukázal, že 13 % dotázaných lékařů věřilo, že děti ve věku 0 až 12 měsíců necítí bolest, dalších 23 % lékařů nebylo zcela přesvědčeno. Proto i při těžkých operacích lékaři často používali pouze místní anestezii.

Otázka o tom, cítí-li děti mladší jednoho roku bolest, byla předmětem debat mnoho let. Ale dnes je dokázáno, že novorozenec (i ještě nenarozené dítě) cítí bolest stejně jako dospělý.

2. Pravděpodobnost, že umřete v den svých narozenin, je o 6,7 % vyšší než v jiný den

© Fotolia / Sergey Nivens Vědci: Příliš častý sex způsobuje smrt

Vědci z Univerzity Chicago zjistili, že pravděpodobnost smrti v den svých narozenin je průměrně o 6,7 vyšší než v ostatních dnech. Nejvyšší procento takové smrti je u mladých lidí ve věku 20 až 29 let — 25,39 %. Děsivé číslo, že?

Vědci bohužel přesný důvod takového jevu nezjistili. Možná to ovlivňují nešťastné události během narozeninových oslav, nebo lidé s depresemi a dalšími podobnými nemocemi chtějí zemřít právě v tento den.

3. Těla horolezců, kteří zemřeli na Everestu, tam mnohdy zůstávají navždy

Na Everestu existuje takzvaná zóna smrti, která začíná ve výšce 8 000 metrů. Horolezci, kteří zahynou v této zóně, tam zůstanou navždy. Vrtulník do takové výšky nevyletí a přenášení těl je v takových podmínkách velmi nebezpečné i pro velmi zkušené záchranáře.

Je šokující, že některé oběti následně slouží jako orientační bod pro další horolezce. Například jedním z takových bodů byl muž známý jako Zelené boty. Jeho výrazná obuv ukazovala cestu k vrcholu v letech 1996 až 2014, poté jeho pozůstatky zmizely. Možná je odfoukl vítr, nebo jeho tělo někdo pohřbil pod kameny.

4. Lidé sedící u televize více než dvě hodiny denně si zkracují život o 1,4 roku

Tento problém vůbec není nový, ještě nedávno televize a rádio byly hlavními zdroji informací.

© Fotolia / IvicaNS Na Slovensku se mohou znovu objevit české televize

I dnes v době internetu a chytrých telefonů je sledování televize pro mnohé zvyk. Ale bylo zjištěno, že to není vůbec bezpečné. Lidí trávící u televize více než dvě hodiny denně si zkracují svůj život o 1,4 roku. Televizi však hned vyhazovat nemusíte, může za to zvyk, že hodiny sedíme a koukáme na TV. Zkuste televizi sledovat třeba ve stoje a určitě se to zlepší.

5. Tento parazit obývá obličej poloviny dospělého obyvatelstva a živí se buňkami kůže

Ještě jedno strašidlo se ukázalo jako skutečné. U třetiny dětí, poloviny dospělých a dvou třetin starších lidí můžeme objevit trudníka. Zpravidla žije uvnitř nebo okolo vlasových folikul, to znamená v zóně obočí, řas a nosu.

Tento trudník se živí buňkami kůže a tuky (sekrecí mazových žláz) a obvykle nevyvolává žádné problémy, v některých případech (při nemoci nebo stresu) se počet trudníků prudce zvyšuje, což vede k onemocněním kůže — demodikóza.

6. Jen kvůli toaletnímu papíru je denně vykáceno 27 tisíc stromů

Další příšerné číslo, které nás nutí k zamyšlení. Bez toaletního papíru se asi neobejdeme, ale můžeme situaci zlepšit vývojem technologií druhotného zpracování a zahájením výroby papíru z jiné rostlinné suroviny.

7. Na chytrém telefonu je desetkrát více bakterií než na záchodové míse

Není tajemstvím, že mnozí z nás si chytrý telefon při obědě pokládají vedle talíře. Představte si, že tam leží záchodová mísa. Není to zrovna příjemné, že? Ale přitom je mnohem méně nebezpečná než váš telefon. Vědci z Arizonské univerzity zjistili, že na chytrém telefonu se drží desetkrát více bakterií.

© Foto : Pixabay Žádný iPhone. Byl označen nejlepší chytrý telefon roku

Jak s tím bojovat? Podle odborníků na mikrobiologii stačí pravidelně utírat telefon tekutinou obsahující alkohol nebo dezinfekčními vlhkými ubrousky.

8. Na dně světového oceánu je úplný hřbitov lodí

Podle odhadu OSN na dně světového oceánu odpočívají tři miliony lodí. Jsou mezi nimi civilní i válečné lodě různých epoch, několik jaderných ponorek a samozřejmě známý Titanic. Pokud by tyto lodě byly vytaženy a spojeny, jejich délka dvakrát omotá Zemi po rovníku.

9. Tisíce lidí každý rok umírají kvůli nečitelnému písmu lékařů

Podle Lékařského institutu Národní akademie věd USA každoročně v této zemí umírá sedm tisíc pacientů kvůli receptům, které jsou napsány nečitelně. Kvůli boji s tímto problémem byly zavedeny elektronické recepty, čímž byla lékárníkům velmi usnadněna práce.

Takové novoty však zatím bohužel nejsou zavedeny všude, proto musí pacienti nadále doufat ve zkušenost pracovníků lékáren.