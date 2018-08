6 mýtů o Číně, kterým z nějakého důvodu stále ještě věříme

Asie je jednou z nejzáhadnějších a nejpřitažlivějších míst na světě a Čína samozřejmě není výjimkou. Nehledě na to, že současný svět je otevřený a hranice se v něm smývají, Čína žije svým vlastním, často pro ostatní lidi nepochopitelným životem. Proto je mýtů a stereotypních názorů, které se týkají této země, velmi mnoho.

Většina z nich je však mylná a nastala doba, kdy je třeba tyto mýty bořit.

AdMe.ru se rozhodl rozvířit populární mýty týkající se života v Číně.

1. Počet čínských obyvatel stoupá příliš rychle, proto se lidé snaží odjet

© AP Photo / Andy Wong Tři prasátka s čínskou specifikou: v Číně ruší zákazy

Ano, Čína stále zůstává zemí s největším počtem obyvatelstva, ale nárůst počtu obyvatel tvoří nyní pouze 0,39 %. Pro srovnání můžeme říci, že v Norsku Kanadě je populační růst přibližně dvojnásobný.

Zákon „jedna rodina — jedno dítě" už nemá smysl. Většina rodin, dříve než si pořídí dítě, pečlivě zhodnotí své materiální a životní podmínky. Počet obyvatelstva stoupá i díky rostoucí délce života.

Kromě toho většinou dochází k migraci ne z Číny, ale do Číny. Ze země odjíždějí většinou velmi bohatí lidé, kteří hledají klidný život. Studenti, kteří odjíždějí do zahraničí studovat, se potom vracejí do vlasti, jelikož se zahraničním vzděláním snadno nacházejí práci s dobrým výdělkem.

2. Všichni Číňané jsou hubení

Číňané velmi rádi jedí. V době, kdy v zemi vládl hlad, se někdy místo otázky „Jak se máš?" ptali: „Jedl jsi dnes?". Hlad už tam dávno není, ale stravovací návyky zůstaly.

Zvláštní vztah mají Číňané k obědu. Ten trvá dvě hodiny. Na tuto dobu se prakticky veškerá práce zastaví: je třeba se nejdříve najíst a potom si pospat. Číňané jedí mnoho, a proto se problém s obezitou už usadil v jejich životě. Zvlášť výrazně se to projevuje u dospívajících, kteří si oblíbili fastfood

3. Lidé z různých regionů si navzájem nerozumí

To byla pravda do 80. let minulého století. V Číně bylo dříve několik dialektů, které se podstatně lišily jeden od druhého, a proto je zcela logické, že lidé z různých regionů si navzájem nerozuměli.

© AP Photo / Elise Amendola Ivanka Trumpová se chtěla pochlubit znalostí čínštiny, dostala se ale do pěkné bryndy

Situace s jazykem se změnila, když na základě pekingského dialektu byl vytvořen čínský jazyk , jehož prostřednictvím chtěla čínská vláda sjednotit celou zemi. Koncem XX. století se tento nový čínský jazyk stal vyučovacím jazykem a tím byla vyloučena pravděpodobnost vzájemného neporozumění.

4. Muž je v Číně hodnocen výše než žena

Co se týče patriarchátu, existuje dvojí situace, protože velmi záleží na oblasti. V nevelkých obcích se lidé skutečně domnívají, že chlapci mohou přinést více štěstí než dívky. V takových místech je žena především člověkem, který se stará o domov.

Jinak vypadá situace ve velkých městech. Ženy pracují ve stejných funkcích jako muži. Počet Číňanek v seznamech úspěšných podnikatelek, které samy vydělaly své jmění a nedostaly ho jako dědictví, převyšuje počet zástupkyň jiných zemí.

5. V Číně je vše kontrolováno komunistickou stranou

To je také mýtus. Ano, ve vládě je komunistická strana, která kontroluje veškerou výrobu a banky patřící státu. V malém a středním byznysu převládá zdravá konkurence: v uličkách blízko sebe pracují různé obchody, salonky a kavárny nabízející stejné služby.

V komunismu také není nic zadarmo: vzdělání, zdravotní péče, komunální služby — za vše je třeba platit, i když třeba nevelkou částku. V Číně nic takového není. A kromě toho na světě nikdy neexistoval skutečný komunistický stát.

6. V Číně je vše podle feng-šuej

Feng-šuej je trend, kterým se snažilo řídit velmi mnoho lidí. Kde jsou v místnosti „dobré" a „špatné" rohy, do jaké části místnosti je nejlépe postavit postel, k jaké světové straně máme otočit obličej ve spánku atd. Jenže ouha: v Číně není žádné feng-šuej, které je tak populární v našich zemích. Neexistuje takové „učení" — existuje zvláštní vnímání světa, které je Číňanům vlastní doslova od narození. Skutečně od kojeneckého věku vědí, jak udělat domov útulným a jaké talismany používat k přitahování všeho pozitivního.

Kromě toho v historii bylo feng-šuej používáno k určení vhodného místa pro hrob a vůbec ne jako soubor pravidel ke zkrášlení domova.