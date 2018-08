USA pohrozily Rusku nebývalou vojenskou silou

Americká vláda se chystá postupně zpřísnit režim jednostranných sankcí vůči Moskvě, pokud nezmění svou zahraniční politiku. Uvedl to asistent státního tajemníka pro evropské a euroasijské záležitosti Wess Mitchell, je uvedeno na internetových stránkách ministerstva zahraničí.

„Naše politika vůči Rusku spočívá v tom, že americká diplomacie musí být založena na naprosto účinné a bezprecedentní vojenské síle, plně koordinované s našimi spojenci a našimi nástroji vlivu," řekl diplomat.

Dodal, že navzdory použití bezprecedentních represivních opatření Washington jasně ukazuje Moskvě, že dveře k dialogu zůstávají otevřené.

Poradce prezidenta USA pro národní bezpečnost John Bolton dříve prohlásil, že Rusko uvízlo v Sýrii a hledá někoho, kdo by mohl financovat její poválečné obnovení, a podotkl, že to dává Washingtonu nástroj k jednání s Moskvou. Oznámila to agentura Reuters.