Odborník odpověděl na zprávu o tom, že Rusko ztratilo rakety s jaderným motorem

V úterý kanál CNBC s odvoláním na své zdroje uvedl, že na konci roku 2017 byly testy této rakety neúspěšné a upadly do Barentsova moře.

„Jedná se o účelnou informační operaci. Je načasována na otevření fóra ARMI 2018, aby diskreditoval nové ruské vývoje a způsobil o nich pochybnosti," řekl Korotčenko Sputniku.

„Velmi vysoký potenciál našeho obranného průmyslu lze posuzovat díky dvěma stovkám vzorků nejnovějších zbraní, které jsou vystaveny na fóru ARMI 2018, které opět poskytují uvidět to, že se dá realizovat vše, co se v Rusku rozvíjí ve vojenské sfeře," dodal.

Podle experta existuje vysoká pravděpodobnost, že za poselstvím amerického televizního kanálu stojí struktury Pentagonu, které jsou zodpovědné za informační operace v kyberprostoru.

Korotčenko zdůraznil, že při vývoji nových typů zbraní existuje vždy určité procento neúspěšných testů a to je normální. „Je zřejmé, že je také máme. My si pamatujeme, jak se uváděla do provozu raketa Bulava, tehdy byly neúspěšné starty. V současné době je tento systém dokončen a uveden do provozu. Proto, bez ohledu na tuto provokaci lze říci, že tím, že provádí testy, vývojáři odhalují některé problémy, ale tyto problémy lze vyřešit. Neúspěšné výsledky testů jsou analyzovány a poskytují příležitost opravit ty věci, které je třeba," řekl expert.

„Nedávno byly ukázány záběry, na kterých se ne jeden exemplář, ale několik exemplářů nejnovějších okřídlených raket připravují v dílnách příslušných obranných závodů, aby pokračovaly ve zkušebním cyklu. A není pochyb o tom, že vývoj všech ohlášených zbrojních systémů bude dokončen, a že budou uvedeny do bojovové připravenosti," dodal Korotčenko.