Rusko hodlá symetricky reagovat na americké sankce, neplánuje ale snižovat dodávky raketových motorů pro kosmický program USA. Prohlásil to náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov.

Uvedl, že Rusko nebude poškozovat své zájmy.

„Žádné myšlenky ohledně snižování dodávek raketových motorů pro americký kosmický program nebo leteckého titanu, který je vyráběn ve společném podniku s Boeingem, nebo další body naše spolupráce s USA, se nedají považovat za možné. Protože by to všechno bylo výstřelem do vlastní nohy," řekl Rjabkov.