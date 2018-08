Příbuzní Skripala mají podezření, že je mrtvý

Naposledy se dcera Sergeje Skripala s příbuznými spojila v den narozenin babičky Jeleny Jakovlevny, na konci července. Tehdy řekla, že se stav otce lepší, ale že mu dělali tracheotomii a nemůže mluvit. Dívka uvedla, že trubku mu z krku brzy vyndají a otec jim zavolá.

Od té doby Skripalovi nevolali. Podle Viktorie mezitím mají podezření, že Sergej je mrtvý, nebo je jeho stav velmi vážný.

„Proč si to myslíme? Protože Julie řekla, že za tři dny může otec zavolat, že si to velmi přeje. Čekáme, zvláště babička, moc čeká na telefonát od syna. Je to dobrý člověk. Miluje svoji matku, kdyby měl příležitost, určitě by jí zavolal," řekla neteř Sergeje Skripala.

Podle ní je divné i to, že v tisku nejsou žádné fotografie, jako tomu bylo v situaci s otravou podplukovníka FSB Alexandra Litviněnka v roce 2006.

„K Litviněnkovi otce pustili. V tisku byly fotografie z lékařského pokoje. A my žádné fotografie nevidíme. Mluvila jsem s mnoha novináři, nikomu se nepodařilo do té nemocnice proniknout. Personál je tam tak vystrašený, že za žádnou částku je nenechali fotografovat. Nás tam také nechtějí pustit. Nechápu, proč bychom ho nemohli vidět?" poznamenala Viktorie Skripalová.

Sergej Skripal a jeho dcera byli nalezeni v bezvědomí v britském Salisbury v březnu tohoto roku. Podle údajů Londýna byli otráveni nervově-paralytickou látkou třídy novičok, která byla vyvíjena v Sovětském svazu k vojenským účelům, a proto se na události podílelo Rusko. Moskva veškerá obvinění vyvrací. Organizace pro zákaz chemických zbraní nedokázala potvrdit původ toxické látky.