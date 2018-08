Ukrajinská televizní stanice státu předpověděla vymírání

Za 200 let mohou Ukrajinci jako národ vymřít a budoucnost Ukrajiny je dost nejistá, uvádí se v příspěvku informačního pořadu TSN televizní stanice 1+1.

Asi před čtvrt stoletím činil počet Ukrajinců 52 milionu lidí, od té doby obyvatelstva státu neustále ubývá, uvádí se ve speciálním projektu věnovaném tomuto tématu. Podotýká se, že v roce 2000 žilo na Ukrajině 49 milionů lidí, v roce 2010 už jen asi 46 milionů. A v současné době činí počet obyvatel Ukrajiny podle oficiálních údajů 42 milionů lidí.

Televizní stanice podotýká, že jakékoli perspektivy růstu obyvatelstva jsou i nadále mlhavé, přitom je jasné jen jedno: prognózy mezinárodních organizací o tempech vymírání Ukrajinců. Podle údajů sociologů se nejrychleji snižuje počet obyvatel Černihivské oblasti, za 50 let už tam nezůstane nikdo.

V roce 2018 se zařadila Ukrajina mezi pět zemí s největším úbytkem obyvatelstva, podotýká se v pořadu. Do roku 2050 se sníží obyvatelstvo země na 36,4 milionu, za půl století zůstane už jenom 28,2 milionu lidí. A je už jasné, co bude asi za 200 let — Ukrajinci prostě zmizí jako národ.

Autoři speciálního projektu poukazují na to, že předpis, jak národ zachránit, je současně jednoduchý a složitý. Úřady země mají poctivě usilovat o zlepšení situace v zemi, zatím podle názoru novinářů každá moc na Ukrajině myslí jen na volby. Bude-li to pokračovat takovým tempem, za 40 volebních cyklů prostě nezůstane na Ukrajině ani jeden volič, zdůrazňují autoři projektu.