Alena se narodila na Sibiři a v roce 2015 se s celou rodinou přestěhovala na ruský Krym. Krym nebyl Aleně nikdy cizí, protože se zde narodil její otec. Ve svých videích Bardovskaja mluví o rekreaci na poloostrově a sdílí své dojmy o všem na světě: od polévky z ropy až po Araba, který všechno opustil v Dubaji a přestěhoval se na poloostrov. Videa Aleny rychle získala popularitu a dnes na svém kanálu na YouTube má 160 tisíc sledujících.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Stáhnout video Zkopírovat odkaz Získat kód Krymská blogerka: Kdyby mě Kreml platil, nežili bychom v pěti v jednopokojovém bytě

Lze na poloostrově pocítit, že západní společenství neuznává připojení Krymu k Rusku? Nakolik místní obyvatelé, díky kterým se Krym vrátil do Ruska, jsou po čtyřech letech spokojení se svým výběrem?

Začnu tím, že proti Rusku byly uvaleny sankce, proto nemáme velké ruské banky, jako je Sberbank, ale máme vlastní, které existují pouze na Krymu. Například u nás nefungují karty Visa, MasterCard evropských bank, ale můžete vybírat peníze z karet Visa, MasterCard ruských bank.

Máme veškeré mobilní spojení v roamingu, protože ruští operátoři zde nefungují, bojí se sankcí. Nemáme velké obchody, jako je například IKEA, McDonald's, protože se obávají sankcí. To znamená, že v tomto ohledu je samozřejmě cítit, že i když Krym je ruský region, trochu se liší i strukturou, například bankovní sítí.

Zdá se, že to vše může zastínit náš život. Vlastně ne. Mobilní spojení je poměrně cenově dostupné, i když vezmeme jakékoliv území Ruské federace, nějakého regionu, pak máme velmi dostupné ceny, myslím, že v některých ohledech jsou ještě dostupnější.

Pokud mluvíme o bankách, máme hypotéky a půjčky. Dostáváme důchody na karty, často využíváme on-line služby, online bankovnictví. To znamená, že zde necítíme sankce ani nějaká omezení.

Jsou obyvatelé Krymu šťastní po čtyřech letech? Ve skutečnosti byl první rok samozřejmě velkou euforií. To znamená, že se slzami v očích, tak řečeno, bylo referendum. Pokud mi nevěříte, můžete sem přijít a zeptat se lidí. Nyní samozřejmě došlo k ochlazení, existuje mnoho věcí, které například v legislativním plánu byly na Ukrajině slabší, v Rusku je to přísnější a lidé jsou trochu otrávení.

Co se konkrétně změnilo, co jsem viděla, když jsem sem přijížděla na ukrajinský Krym a nyní na ruský Krym. Za prvé jsou to pláže. Všechny pláže na Krymu jsou bezplatné. Pořádně se změnily silnice, jet městem je nyní velká radost. Dříve jsme při jízdě prorážely spoustu pneumatik. Nyní jsou cesty mnohem lepší, i stále je na čem pracovat. Například nyní staví silnici Tavrida, stojí slavný (Krymský) most, který byl již skutečně otevřen.

A víte, viděla jsem, jak se sami obyvatelé Krymu mění od samého začátku. To znamená, že když Rusko přišlo, je to tak nazýváno, „Rusko přišlo", říkalo se, že bude most, bude nemocnice, velká mešita bude postavena pro krymské Tatary. A všichni říkali, že ano, samozřejmě, slibují, budou, budou. Dříve se Krymčanům hodně slibovalo, ale nic se nedělalo. Jsou zvyklí slyšet „zítra". „Zítra, zítra, tak to bude."

A pak, když pomalu začali stavět tepelné elektrárny, otevřeli luxusní letiště a teď otevřeli most, Krymčané začali věřit, začali věřit svým slovům, začali věřit, že když se něco říká, bude to tak.

Ve skutečnosti, když jsem se ptala svých přátel, nevěřili tomu, že most bude postaven. A když, mysleli si, že to bude za deset až patnáct let. Opravdu to tak bylo.

Setkáváte se s obviněními z propagandy nebo zkreslené povahy vašich videí? Co obvykle odpovídáte takovým lidem?

Ano, velmi často mi píšou, že mi Kreml platí, ale pokud by mi Kreml platil, nežili bychom v pěti v jednopokojovém bytě, s rodinou. Ve skutečnosti jsem zvyklá vidět spoustu pozitivních věcí. Existují samozřejmě i problémy, které se vyskytují v mých videích. Ale jak mi řekl jeden velmi dobrý přítel, jestli je člověk moucha, pak najde ****, pokud je člověk včelou, pak najde květinu.

Mám spoustu přátel, kteří nikdy nebyli na Krymu, ani si nedokázali představit, jak jedinečné je to místo. Jedinečné místo z hlediska přírody, architektury a památek. Pojďte, podívejte se, budete o tom přesvědčeni.

Nedávno jste dělala rozhovor s českým turistou, který přijel na Krym se svou rodinou. Řekněte nám, jak probíhala komunikace. Turisté z Evropy jsou zatím výjimkou? Je možné, podle vašeho názoru, že Krym už soutěží s dalšími v Evropě oblíbenými destinacemi? Pokud ne, co musí udělat, aby se dostal na velkou turistickou mapu — zlepšit infrastrukturu, pracovat na snížení cen?

Turisté z Evropy nyní výjimkou. Dřív tady bylo více turistů z Evropy, protože přes Ukrajinu to bylo jednodušší, rychlejší, navíc autem. Za druhé Krym nemá žádné mezinárodní spojení. Proto se musí letět přes Moskvu a to je samozřejmě drahé. Proto přijíždí mnohem méně turistů ze zahraničí. Byla jsem velmi ráda, že jsem se setkala s našimi českými kamarády, poslechla jsem si jejich názor, říkali, že se jim všechno líbilo, ale neměli dostatek pohodlí v kempu.

Domnívám se, že Krym je třeba rozvíjet v tomto směru cestovního ruchu — kempování, stanování, protože lidé chtějí vidět celý Krym, vyzkoušet celý Krym. Není možné vidět celý Krym ani za čtyři týdny, věřte mi.

Je dobré začít s Černomořskem, stejně jako čeští kamarádi, Sevastopol, Jalta, Kerč, které také viděli, povinný je most. Takhle je to samozřejmě mnohem pohodlnější. Pokud přijedete do našeho hotelu dobré úrovně, pak si myslím, že vás nezklame. Je tady všechno na úrovni. Věřím, že evropský turista nebude zklamán.

Vaše videa jsou velmi odlišné od toho, co říkají o Krymu v západních médiích. Co byste řekla našim čtenářům, kteří se potkávají se zkreslenými informacemi o životě poloostrova?

Média, zdá se mi, nyní všude něco nějak zkreslují. To znamená nejen západní. Domnívám se, že naše média také něco překroutí. Pomáhá internet, recenze obyčejných lidí, příběhy také obyčejných lidé, to je jako u našeho českého kamaráda. Sledoval videa na Youtube a nakonec se rozhodl přijet. Věřte mi, nezůstal zklamaný.

Řekl mi, že když se rozhodl, všichni přátelé mu říkali: „Blázníš, kam jedeš, proč, je tam skoro válka." Není tady válka, máme skvělé podmínky, máme dobré lidi, dobré vztahy, žádné zvláštní dobrodružství, žádné špatné příběhy.

Na internetu vždycky najdete správné informace. Proč to média dělají, to už je politika a do té já se nehrnu.

V březnu v Simferopolu otevřeli nové letiště. V nedávné době ho hosté z Německa označili za luxusní. Co vy na to?

Mám celé video na toto téma, o letišti v Simferopolu. Je opravdu luxusní, je velké, prostorné, elegantní a myslím, že je určeno pro velmi velký a obrovský počet turistů. To znamená, že je postaveno s očekáváním, že když budou zrušeny sankce, budeme třeba létat přímo do České republiky, Polska, Španělska. Poté tady bude spousta lidí.

To znamená, že se mi zdálo prázdné, protože létá málo lidí. Proto samozřejmě čekáme na všechny hosty. Mám známého z Ukrajiny, který sem přijel přes hranici autobusem, prostě přijel a rozhodl se podívat na letiště, protože to je opravdu grandiózní stavba. Byl nadšený. Teda je to dokonce jako exkurze.

A existují na Krymu dobré nudistické pláže? Jak jsem si všiml, videa, ve kterých se téma objevuje, jsou velmi populární.

Na Krymu je spousta nudistických pláží. Jaký je důvod? Na pobřeží Černého moře v Rusku, Soči, řekněme, Gelendžik, Anapa, je hodně lidí. Najit si místo, pláž, kde by nebyl nikdo, je problematické a obtížné.

Na Krymu je největší pobřeží Černého moře obecně v Rusku. A samozřejmě spousta divokých pláží, kam se těžko dostáváte, kde je málo lidí. Místa, která nejsou turisty oblíbená.

A já jsem znala dokonce pár nudistů, ve skutečnosti velmi milých lidí, a to navzdory skutečnosti, že chodí bez oblečení. Ale v Koktebelu je taková nudistická pláž, která je známá tím, že tam je již pěší ulice, kde chodí lidé, kavárny a bary a pak je zde nudistická pláž. Pro mě to například není moc cool, protože tady se nudistická pláž objevuje uprostřed pozornosti obyčejných lidí a není mi to příjemné.

Děkuju mockrát za vaše dotazy. Děkuju za zájem o Krym! Z Krymu s vámi byla Alena Bardovskaja.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce