„I nadále se hromadí důkazy toho, že se zbraně IS* dodávají zvenčí, mj. prostřednictvím pololegálních struktur, anebo dokonce pod záštitou tajných služeb jednotlivých zemí," řekl Něbenzja.

© AFP 2018 / Joseph Eid Americká koalice označila syrské oblasti, kde se nachází IS

Připomenul, že za podpory Ozbrojených sil Ruska bylo (v Sýrii ) osvobozeno přes 1,4 tisíce vesnic a měst, přes 96 % území přešlo pod kontrolu vládních vojsk a oddílů lidové domobrany.

„V důsledku toho se už mohlo vrátit do vlasti více než 1,5 milionu syrských běženců," řekl diplomat.

Varoval rovněž, že místo IS* může zaujmout jiná teroristická organizace — Al Káida*. Podle jeho slov snížení aktivity IS* dodalo odvahy Al Káidě*, jejíž financování činí 20 až 40 milionů dolarů měsíčně. Podotkl, že tato skupina upevňuje styky se svými pobočkami v severní Africe, snaží se kontrolovat tamní kriminální obchod a také investuje do agrárně průmyslových holdingů afrických zemí.

*Teroristická organizace zakázaná v Rusku