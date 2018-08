Erotika na univerzitě! Studenti jsou vyděšení erotickými fotografiemi

Jeden ze studentů Mexické národní autonomní univerzity zveřejnil provokativní snímky na oficiální stránce univerzity na Facebooku a požádal o pozornost úřadů. Poznamenal, že erotickým fotografováním dívka předvedla neúctu k celému univerzitnímu společenství.

Estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional (UNAM) condenaron el uso de las instalaciones universitarias como escenario debido a que hay fotografías en redes de una chica desnuda posando en "las islas" #República #NotitaConcreta #PorPocoY pic.twitter.com/HZIRr0Tph3 — Nota Concreta (@Nota_Concreta) 21 августа 2018 г.

„Žádáme úřady, aby vypátraly tyto mladé lidi, kteří se toho účastnili," uvedl student univerzity.

Studenti na příspěvek divoce reagovali a u fotografií se nakonec objevilo přes 2 000 komentářů. Všechny však nebyly jen urážející.

„Měli by poděkovat, myslím, že je to věnováno šprtům, kteří na této nešťastné fakultě nemají co získat."

„Motivuje to studenty ke studiu!"